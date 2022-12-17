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Елизавета Каплина взяла золото в спринте на Кубке России с отрывом в 37 секунд

Елизавета Каплина взяла золото в спринте на Кубке России с отрывом в 37 секунд
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Российская биатлонистка Елизавета Каплина выиграла спринт на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка России – 2022/2023 в Уфе.

Каплина прошла дистанцию за 22 минуты 50,9 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала Екатерина Носкова, отставшая от лидера более чем на 37 секунд. Бронзовую награду получила Наталья Гербулова.

Биатлон. Уфа. Кубок России. Четвёртый этап. Спринт. 7,5 км. Женщины.

  1. Елизавета Каплина – 22.50,9 (0 промахов).
  2. Екатерина Носкова +37,2 (0).
  3. Наталья Гербулова +41,2 (1).
  4. Анастасия Шевченко +57,0 (0).
  5. Лариса Куклина +1.09,4 (0).
  6. Анастасия Батманова +1.09,7 (0).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

Биатлон. Кубок России-2022/23. Этап 4, Уфа
Женщины. 7.5 км Спринт
17 декабря 2022, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Елизавета Каплина
ХМАО-Югра
22:50.9
2
Екатерина Носкова
ХМАО-Югра
+37.2
3
Наталья Гербулова
Красноярский край
+41.2
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