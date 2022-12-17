Бабиков признался, что бабушкина еда дала ему сил на спринт на этапе Кубка России в Уфе

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, какие чувства испытывает в связи с выступлением на четвёртом этапе Кубка России — 2022/2023 в родной для себя Уфе.

Ранее Бабиков занял четвёртое место в спринтерской гонке, отстрелявшись чисто на обоих рубежах. Победу в соревнованиях одержал Александр Корнев, второе место занял Максим Цветков, третье — Даниил Серохвостов.

«У меня папа здесь. Поддержка очень сильно помогает. Я вчера вечером ездил ужинать к бабушке. Привет всем бабушкам, спасибо, что вы любите своих внуков и внучек. Её еда дала мне сегодня сил. Накормила меня спагетти с мясом, она знает, что мне нужно перед гонкой. Её с любовью приготовленная пища помогла мне», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».