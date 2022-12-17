«Один день была просто при смерти». Гербулова — о проблемах со здоровьем на КР в Тюмени

Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала бронзу в спринте на четвёртом этапе Кубка России, который проходит в Уфе.
«Думала ли после промаха, что могу быть в тройке? Понимала, что высока вероятность, нужно было стрелять ноль на стойке, и я справилась.
То, что было на индивидуальной гонке, было для меня шоком, потому что так я даже на тренировках давно не стреляла. Здесь достаточно коварный подход, вроде бы лёгкий, но идёт перевосстановление, и тебя начинает пробивать, поэтому на стойке нужно вставать на установки, которые ближе к подходу, а в индивидуальной гонке я встала в центр, и у меня пошло перевосстановление, из-за этого произошли промахи. Я учла эти ошибки, поговорила с тренером, и сегодня на стойке всё удалось, но лёжку нужно было стрелять на ноль.
В Тюмени я очень сильно отравилась, один день была просто при смерти (улыбается). Хорошо, что на следующий день у нас был выходной, и я восстанавливалась чем только можно, четыре дня просто не могла есть, пища вообще не усваивалась. Сейчас потихоньку пищеварение восстановилось, и я набираю силы обратно», — сказала Гербулова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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