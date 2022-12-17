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Каплина: в прошлом сезоне на Кубке России было уныло, сейчас — праздник, много людей

Каплина: в прошлом сезоне на Кубке России было уныло, сейчас — праздник, много людей
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Победительница спринта на четвёртом этапе Кубка России Елизавета Каплина высказалась о своём выступлении.

«Я сегодня настраивалась больше на стрельбу, потому что в индивидуальной гонку у меня она не получилась. Попробовала чуть-чуть по-другому подходить к огневому рубежу, и всё получилось.

Высокая скорость? По юниорам я, конечно, тоже быстро бегала. Но на взрослом уровне скорость не может не радовать.

Главные старты будут чуть позже, поэтому хотелось бы подойти к ним ещё в более хорошей форме. Хотя, конечно, нужно весь сезон бегать хорошо и показывать высокие результаты, ведь мы очки в зачёт Кубка России разыгрываем.

Я в прошлом году весь сезон бегала на Кубке России, и это было очень уныло. Никогда не было зрителей. Мы просто выходили, пробегали и уходили. А сейчас много народу, настоящий праздник, и это мотивирует», — передаёт слова Каплиной корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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