Общий зачёт Кубка России — 2022/2023: Халили — первый, Серохвостов поднялся на 2-е место

Александр Корнев стал победителем спринта на 10 км среди мужчин на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Уфе. Второе место получил Максим Цветков, а бронза досталась Даниилу Серохвостову. По итогам этой гонки изменилось положение биатлонистов в общем зачёте Кубка России.



Биатлон. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины.



1. Карим Халили (Москва) — 358.

2. Даниил Серохвостов (Новосибирская – Алтайский) — 324.

3. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 305.

4. Иван Колотов (Пермский край) — 296.

5. Александр Поварницын (Тюменская область) — 277.

6. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 256.

7. Александр Корнев (Удмуртская Республика) — 251.

7. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) — 220.

9. Андрей Вьюхин (Тюменская область) — 219.

10. Роман Сурнев (Ульяновская область) — 194.