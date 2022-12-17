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Общий зачёт Кубка России — 2022/2023: Халили — первый, Серохвостов поднялся на 2-е место

Общий зачёт Кубка России — 2022/2023: Халили — первый, Серохвостов поднялся на 2-е место
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Александр Корнев стал победителем спринта на 10 км среди мужчин на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Уфе. Второе место получил Максим Цветков, а бронза досталась Даниилу Серохвостову. По итогам этой гонки изменилось положение биатлонистов в общем зачёте Кубка России.

Биатлон. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины.

1. Карим Халили (Москва) — 358.
2. Даниил Серохвостов (Новосибирская – Алтайский) — 324.
3. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 305.
4. Иван Колотов (Пермский край) — 296.
5. Александр Поварницын (Тюменская область) — 277.
6. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 256.
7. Александр Корнев (Удмуртская Республика) — 251.
7. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) — 220.
9. Андрей Вьюхин (Тюменская область) — 219.
10. Роман Сурнев (Ульяновская область) — 194.

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