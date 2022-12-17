Стурла Холм Легрейд выиграл пасьют на 3-м этапе Кубка мира, Йоханнес Бё стал третьим

В Анси (Франция) прошла мужская гонка преследования в рамках третьего этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Победителем пасьюта стал олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, норвежец Стурла Холм Легрейд. Вторым финишировал ещё один норвежец Ветле Шоста Кристиансен, тройку призёров замкнул также представитель Норвегии — пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё.

Биатлон. Кубок мира, 3-й этап, Анси. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. (2) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 29.44,1 (1 промах).

2. (10) Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — отставание 24,6 (2).

3. (1) Йоханнес Бё (Норвегия) +35,8 (2).

Напомним, в пасьюте биатлонисты стартуют согласно тем позициям, на которых финишировали в спринте.