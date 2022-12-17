Пасьют Кубка мира у мужчин перенесли из-за недоработок организаторов, трассу сократили

Гонка преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) была перенесена на 15 минут. Незадолго до старта Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что трассу экстренно сократили на 250 метров. Всё дело в том, что в некоторых её участках ранее добавили снега. Снежный покров растаял и на спусках образовались ледяные участки.

Как сообщает VG, для спортсменов было опасно участвовать в пасьюте. Именно поэтому за несколько часов до гонки представители команд провели собрание, где было принято решение о переносе и сокращении трассы.

Биатлон. Кубок мира, 3-й этап, Анси. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины



1. (2) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 29.44,1 (1 промах).

2. (10) Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — отставание 24,6 (2).

3. (1) Йоханнес Бё (Норвегия) +35,8 (2).