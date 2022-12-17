Бьорндален: худшая работа Йоханнеса Бё на лыжах из-за трассы. Вижу много злых спортсменов

Восьмикратный олимпийский чемпион легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал перенос гонки преследования на 15 минут и сокращение трассы на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Незадолго до старта Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что трассу экстренно уменьшили на 250 метров. Всё дело в том, что в некоторых её участках ранее добавили снега. Снежный покров растаял и на спусках образовались ледяные участки.

«Я думаю, это глупо. Это просто паршиво для IBU. Трасса была жёсткая как камень. Биатлонисты должны были ещё раз опробовать её сегодня утром. У Йоханнеса Бё было нулевое сцепление. С таким же успехом он мог бы фехтовать сегодня. Это худшая работа Йоханнеса на лыжах. Я был на многих гонках, но никогда не видел столько злых спортсменов, как здесь», — сказал Бьорндален в эфире TV2.