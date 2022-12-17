Самуэльссон — о трассе: позор. Многие шутили, что будут кататься на коньках

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о проблемах с трассой на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Это худшие условия, которые у меня когда-либо были на соревнованиях. Это позор, потому что у организаторов были такие невероятно хорошие условия для работы, а они сделали всё ужасно плохо. Организаторы и IBU должны раскритиковать людей в Анси и решить проблему.
Вы уничтожаете адекватную конкуренцию. Перед стартом была особая атмосфера. Биатлонисты ходили и шутили, что собираются кататься на трассе на коньках. Я старался не думать об этом, но это была особая атмосфера, в которой многие люди не считали события такими уж весёлыми», — приводит слова Самуэльссона SVT.
Незадолго до старта Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что трассу экстренно сократили на 250 метров. Всё дело в том, что в некоторых её участках ранее добавили снега. Снежный покров растаял, после чего на спусках образовались ледяные участки. Как сообщает VG, для спортсменов было опасно участвовать в гонке преследования.
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