Понсилуома — о состоянии трассы: катастрофа. У меня внутри всё кипит

Чемпион мира, шведский биатлонист Мартин Понсилуома прокомментировал состояние трассы на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Лыжи просто исчезают из-под ног. Под ними голый лёд, и я не понимаю, как организаторы могли так плохо работать и проверять трассу раньше. Это скучно, нет ощущения, что ты находишься на Кубке мира. Катастрофа, у меня внутри всё кипит. Мне сегодня даже не нужно расслабляться, я чувствую себя совершенно не уставшим после гонки. Обычно бывает боль в надкостнице и тому подобное, но я ничего не чувствую. Сегодня я не продвинулся вперёд. Я очень расстроен», — цитирует Понсилуому SVT.

Незадолго до старта Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что трассу экстренно сократили на 250 метров. Всё дело в том, что в некоторых её участках ранее добавили снега. Снежный покров растаял, после чего на спусках образовались ледяные участки. Как сообщает VG, для спортсменов было опасно участвовать в гонке преследования.