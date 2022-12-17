Эльвира Эберг без единого промаха выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси

В Анси (Франция) прошла женская гонка преследования в рамках третьего этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Победительницей пасьюта стала шведская спортсменка Эльвира Эберг. Серебряную медаль завоевала итальянка Лиза Витоцци. Третьей к финишу пришла представительница Франции Жулия Симон.



Биатлон. Кубок мира, 3-й этап, Анси. Гонка преследования, 10 км. Женщины



1. Эльвира Эберг (Швеция) — 29.42,4 (0 промахов).

2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 20,4 (2).

3. Жулия Симон (Франция) +46,9 (3).

4. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +1.19,9 (3).

5. Доротея Вирер (Италия) +1.51,9 (3).

6. Линн Перссон +1.56,1 (1).

7. Денизе Херрман (Германия) +1.57,8 (3).

Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).