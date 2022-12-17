Видеообзор убедительной победы Стурлы Холм Легрейда в пасьюте на 4-м этапе Кубка мира

Олимпийский чемпион в эстафете, четырёхкратный чемпион мира, норвежец Стурла Холм Легрейд стал победителем гонки преследования в рамках третьего этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Вторым финишировал ещё один норвежец, Ветле Шоста Кристиансен, тройку призёров замкнул другой представитель Норвегии — пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё.

Отметим, что для Легрейда это 10-я победа в карьере на этапах Кубка мира.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира, Третий этап, Анси. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. (2) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 29.44,1 (1 промах).

2. (10) Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — отставание 24,6 (2).

3. (1) Йоханнес Бё (Норвегия) +35,8 (2).