Видеообзор убедительной победы Стурлы Холм Легрейда в пасьюте на 4-м этапе Кубка мира
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Олимпийский чемпион в эстафете, четырёхкратный чемпион мира, норвежец Стурла Холм Легрейд стал победителем гонки преследования в рамках третьего этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Вторым финишировал ещё один норвежец, Ветле Шоста Кристиансен, тройку призёров замкнул другой представитель Норвегии — пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё.
Отметим, что для Легрейда это 10-я победа в карьере на этапах Кубка мира.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
Биатлон. Кубок мира, Третий этап, Анси. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
1. (2) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 29.44,1 (1 промах).
2. (10) Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — отставание 24,6 (2).
3. (1) Йоханнес Бё (Норвегия) +35,8 (2).
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