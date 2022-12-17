Эльвира Эберг сократила отставание от Жулии Симон в зачёте гонок преследования

Французская биатлонистка Жулия Симон сохранила лидерство в зачёте гонок преследования после третьего места в пасьюте на третьем этапе Кубка мира в Анси. Победительница гонки Эльвира Эберг сократила отставание от соперницы до 40 очков. На третье место в зачёте гонок преследования поднялась итальянка Лиза Виттоцци, ставшая во Франции второй.



Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Зачёт гонок преследования. Женщины

1. Жулия Симон (Франция) – 240.

2. Эльвира Эберг (Швеция) – 200.

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 159.

4. Ингрид Тандреволд (Норвегия) — 152.

5. Доротея Вирер (Италия) – 148.

6. Маркета Давидова (Чехия) – 111.

7. Линн Перссон (Швеция) – 110.

8. Денизе Херрман (Германия) – 106.

9. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 90.

10. Ванесса Фойгт (Германия) – 85.