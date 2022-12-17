Эльвира Эберг вышла на третье место в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Французская биатлонистка Жулия Симон сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после третьего места в гонке преследования на третьем этапе соревнований в Анси. Завоевавшая серебро в пасьюте итальянка Лиза Виттоцци поднялась на второе место, а выигравшая гонку шведка Эльвира Эберг вышла на третью позицию, опередив Денизе Херрман, Ингрид Ландмарк Тандреволд и Линн Перссон.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Жулия Симон (Франция) – 396
2. Лиза Виттоцци (Италия) – 357
3. Эльвира Эберг (Швеция) – 345
4. Денизе Херрман (Германия) – 336
5. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 318
6. Линн Перссон (Швеция) – 304
7. Маркета Давидова (Чехия) – 266
8. Ханна Эберг (Швеция) – 255
9. Доротея Вирер (Италия) – 247
10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 230
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