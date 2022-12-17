Эльвира Эберг вышла на третье место в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Французская биатлонистка Жулия Симон сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после третьего места в гонке преследования на третьем этапе соревнований в Анси. Завоевавшая серебро в пасьюте итальянка Лиза Виттоцци поднялась на второе место, а выигравшая гонку шведка Эльвира Эберг вышла на третью позицию, опередив Денизе Херрман, Ингрид Ландмарк Тандреволд и Линн Перссон.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины



1. Жулия Симон (Франция) – 396

2. Лиза Виттоцци (Италия) – 357

3. Эльвира Эберг (Швеция) – 345

4. Денизе Херрман (Германия) – 336

5. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 318

6. Линн Перссон (Швеция) – 304

7. Маркета Давидова (Чехия) – 266

8. Ханна Эберг (Швеция) – 255

9. Доротея Вирер (Италия) – 247

10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 230