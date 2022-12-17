«Хорошо, что судьи не сняли с гонки». Экс-лыжница Шевченко – о казусах во время стрельбы

Бывшая лыжница Наталия Шевченко (в девичестве – Мекрюкова), которая после замужества сменила вид спорта, рассказала о забавных случаях, которые происходят с ней, теперь биатлонисткой, во время стрельбы.

«В каждой гонке разные правила: на какой щит приходить, как стрелять, кто за кем стреляет. Поэтому когда мы бежали на летнем чемпионате России в Чайковском, мне перед каждой гонкой говорили, куда я еду, куда ложусь, когда стреляю (улыбается) — а здесь мне никто не напомнил. Поэтому так получилось, что стрелять стоя я пришла на установку для стрельбы лёжа. Просто по привычке, так как на тренировке у нас установки заряжены через одну. И в гонке я так и пришла. Хорошо, что судьи нормально к этому отнеслись, не стали снимать с гонки — хотя я и перешла на другую установку, соблюдая правила.

А на этапе Кубка России в Уфе, например, я забыла промаркировать оружие (улыбается). Мне, конечно, потом напомнили, меня дождались — но бывают вот такие мелочи, когда я косячу (смеётся). Но я думаю, что это нормально, потому что пока я не все нюансы могу собрать в голове. С опытом придёт», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Наталией Шевченко можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 18 декабря, в 8:00 мск.