«Приятно, когда тебя узнают». Экс-лыжница Шевченко — о своей популярности в биатлоне

Бывшая лыжница Наталия Шевченко (в девичестве – Мекрюкова), которая после замужества сменила вид спорта, рассказала, что с переходом в биатлон её стали чаще узнавать болельщики.
В свой первый сезон в биатлоне Наталии удалось попасть на пьедестал Кубка России: она выиграла бронзу в смешанной эстафете в составе команды Уральского федерального округа.
«Да, в лыжах раньше такого внимания не было, приходило очень мало болельщиков, хотя сейчас побольше людей начали смотреть лыжные гонки. А в биатлоне всегда было много болельщиков. Очень приятно, когда на старте тебя узнают. Допустим, я новичок, но меня всё равно поддерживают. Это приятно», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Наталией Шевченко можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 18 декабря, с 8:00 мск.
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