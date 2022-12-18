«Её скорость удивительна». Экс-лыжница Шевченко — об успехах Анамарии Лампич в биатлоне

Бывшая лыжница Наталия Шевченко (в девичестве – Мекрюкова), которая после замужества перешла в биатлон, высказалась об успехах в новом виде спорта словенки Анамарии Лампич.

Лампич тоже в межсезонье перешла из лыжных гонок в биатлон и уже в дебютной гонке на Кубке мира стала пятой с тремя промахами, задавив соперниц своей скоростью. Самой быстроногой биатлонистке Эльвире Эберг она «привезла» 27 секунд.

«Анамария Лампич – это пример для меня. Это очень удивительно, что сейчас она показывает такие высокие дистанционные скорости даже с винтовкой за спиной, хотя в лыжах она всегда бегала только спринты, в дистанционных гонках её было не видно», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.