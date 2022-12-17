«Это было пародией». Йоханнес Бё прокомментировал условия гонки преследования

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался об условиях трассы завершившейся сегодня в Анси (Франция) мужской гонки преследования в рамках третьего этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону.
«Это было хуже, чем казалось. Кататься на лыжах было совершенно невозможно. Это было просто нереально. Я проскальзывал в 99,99% случаев, когда отталкивался. Это не было похоже на нормальные условия для гонки, всё это было какой-то пародией», — приводит слова норвежца TV2.
Напомним, победителем пасьюта стал олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, норвежец Стурла Холм Легрейд. Вторым финишировал ещё один норвежец Ветле Шоста Кристиансен, а Йоханнес Бё замкнул тройку призёров.
Незадолго до старта гонки Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что трассу экстренно уменьшили на 250 метров. В некоторых её участках ранее добавили снега. Снежный покров растаял, и на спусках образовались ледяные участки.
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