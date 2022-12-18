Стурла Холм Легрейд прокомментировал победу в мужской гонке преследования

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, норвежец Стурла Холм Легрейд прокомментировал свою победу в завершившейся сегодня мужской гонке преследования в рамках третьего этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону.

Напомним, вторым в сегодняшнем мужском пасьюте финишировал ещё один норвежец Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Бё замкнул тройку призёров. Незадолго до старта гонки Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что трассу экстренно уменьшили на 250 метров. В некоторых её участках ранее добавили снега. снежный покров растаял, и на спусках образовались ледяные участки.

«На самом деле я был шокирован тем, что они не засыпали склоны, потому что перед стартом было очень холодно. Это не совсем такая победа, какой мне бы хотелось. Немного досадно побеждать, имея лучшее сцепление лыж в виде преимущества, гораздо приятнее побеждать за счёт собственного превосходства. Немного странное ощущение, но я был очень близок к победе весь сезон, так что я не чувствую себя незаслуженным победителем», — приводит слова Легрейда норвежское издание NRK.