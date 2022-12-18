«Это просто жесть». Йоханнес Дале жестко оценил состояние трассы пасьюта

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале жестко прокомментировал состояние трассы в завершившейся сегодня мужской гонке преследования на третьем этапе Кубка мира — 2022/2023 в Анси (Франция).

«Это пародия на гонки. Это просто жесть. Я сейчас очень расстроен, приезжаю на стадион, а там ледяной мороз. Я чувствовал себя участником гонки супергиганта в Валь Гардене. Это просто ужасно», — приводит слова Дале норвежское издание NRK.

Напомним, незадолго до старта гонки прелседования Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что трассу экстренно уменьшили на 250 метров. В некоторых её участках ранее добавили снега. Позднее снежный покров растаял, и на спусках образовались ледяные участки.

Дале занял по итогам мужского пасьюта 16-е место. Победителем стал олимпийский чемпион Стурла Холм Легрейд. Вторым финишировал Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Бё замкнул тройку призёров.