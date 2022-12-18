Казакевич — о серебре в сингл-миксте: вчера было очень грустно, а сегодня — классный день

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала второе место в сингл-миксте в рамках четвёртого этапа Кубка России, который проходит в Уфе. Казакевич завоевала медаль в паре с Александром Поварницыным.
«После вчерашней гонки было очень грустно (улыбается), и, когда мы сидели с Томой (Дербушевой. — Прим. «Чемпионата») в комнате, я сказала ей, что с этого этапа мы должны уехать максимально довольные, с хорошими эмоциями, что сегодня и получилось. У двух наших команд получилось быть в тройке призёров, поэтому, да, сегодня классный день.
На последнем круге я болела и за Кирилла Бажина, и за Сашу Поварницына, потому что я не могу болеть против Кирилла с Томой (улыбается), они мои родные, всё-таки это наша свердловская команда. Мы решили, пусть победит сильнейший, и вот Саша всё-таки смог выиграть.
Да, сегодня получилась весёлая гонка. Саня говорит: «Будто на тренировке, так весело, прикольно». Мне тоже понравилось сегодня бежать.
Пока не знаю, буду ли пропускать какие-то старты. Мы и так пропустили несколько гонок из-за морозов. Думаю, после Нового года уже будет понятно, как будет складываться подготовка и нужно ли будет что-то пропускать», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
- 18 декабря 2022
-
10:52
-
10:23
-
09:43
-
08:10
-
07:50
-
00:46
-
00:41
-
00:17
- 17 декабря 2022
-
23:59
-
23:42
-
21:21
-
19:55
-
19:44
-
17:47
-
17:02
-
16:56
-
16:29
-
16:11
-
15:53
-
15:30
-
14:56
-
14:40
-
14:13
-
13:49
-
13:44
-
13:22
-
12:44
-
11:40
-
11:35
-
11:12
-
10:56
-
10:53
-
10:10
-
09:55
-
09:52