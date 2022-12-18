Казакевич — о серебре в сингл-миксте: вчера было очень грустно, а сегодня — классный день

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала второе место в сингл-миксте в рамках четвёртого этапа Кубка России, который проходит в Уфе. Казакевич завоевала медаль в паре с Александром Поварницыным.

«После вчерашней гонки было очень грустно (улыбается), и, когда мы сидели с Томой (Дербушевой. — Прим. «Чемпионата») в комнате, я сказала ей, что с этого этапа мы должны уехать максимально довольные, с хорошими эмоциями, что сегодня и получилось. У двух наших команд получилось быть в тройке призёров, поэтому, да, сегодня классный день.

На последнем круге я болела и за Кирилла Бажина, и за Сашу Поварницына, потому что я не могу болеть против Кирилла с Томой (улыбается), они мои родные, всё-таки это наша свердловская команда. Мы решили, пусть победит сильнейший, и вот Саша всё-таки смог выиграть.

Да, сегодня получилась весёлая гонка. Саня говорит: «Будто на тренировке, так весело, прикольно». Мне тоже понравилось сегодня бежать.

Пока не знаю, буду ли пропускать какие-то старты. Мы и так пропустили несколько гонок из-за морозов. Думаю, после Нового года уже будет понятно, как будет складываться подготовка и нужно ли будет что-то пропускать», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.