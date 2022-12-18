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На Кубке России не убрали лишние ограждения на трассе во время смешанной эстафеты. Фото

На Кубке России не убрали лишние ограждения на трассе во время смешанной эстафеты. Фото
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Организаторы четвёртого этапа Кубка России – 2022/2023 по биатлону забыли убрать ограждения на трассе, оставшиеся с сингл-микста, во время смешанной эстафеты. Стартовавшим девушкам пришлось проезжать между колонн.

Соревнования проходят в Уфе. Ранее сингл-микст выиграла сборная Тюменской области, которую представили Виктория Сливко и Евгений Гараничев.

Биатлон. Кубок России, четвёртый этап, Уфа. Сингл-микст, 1x6 + 1x7,5

1. Тюменская область — 1 (Виктория Сливко и Евгений Гараничев) — 41.31,1 (0 + 4 промаха).
2. УРФО — 1 (Ирина Казакевич и Алекксандр Поварницын) — отставание +15,7 (0 + 9).
3. Свердловская область (Тамара Дербушева и Кирилл Бажин) +28,1 (0 + 5).

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