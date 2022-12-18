Первая команда ХМАО с двумя штрафными кругами выиграла смешанную эстафету на 4-м этапе КР
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Первая сборная ХМАО выиграла смешанную эстафету на четвёртом этапе Кубка России — 2022/2023 по биатлону, который проходит в Уфе.
Биатлон. Кубок России, четвёртый этап. Уфа. Смешанная эстафета. 2x6 км + 2x7,5 км
1. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Пётр Пащенко, Никита Поршнев) – 1:18.52,6 (2 штрафных круга + 12 промахов).
2. СЗФО (Анастасия Егорова, Анна Старовойтова, Василий Томшин, Максим Цветков) + 7,6 (0+11).
3. ХМАО-Югра-2 (Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин, Дмитрий Иванов) +1.12,2 (2+14).
Ранее сингл-микст в Уфе выиграла сборная Тюменской области, которую представляли Виктория Сливко и Евгений Гараничев.
Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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