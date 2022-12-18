Цветков: сегодня всей командой соберёмся смотреть финал ЧМ. Буду болеть за Месси

Серебряный призёр смешанной эстафеты на этапе Кубка России в Уфе Максим Цветков оценил свою физическую форму.

«Форма наконец-то приходит. Я тут себя уже лучше чувствую. Ногами был неплох и в индивидуальной гонке, и в спринте, и сейчас. В принципе, всё идёт так, как было в планах. На первых этапах гонки пропускал, так как болел. У меня предсезонная подготовка прошла не самым лучшим образом, четыре раза болел, последний раз — в октябре. Тогда я попустил две недели. Я не мог готовиться нормально, тяжело было. Да и морально непросто. Сегодня я на последнем круге подумал, чтобы догнать. Дёрнулся, но был далеко Никита, 20 секунд. Я знал, что на предыдущих кругах я отыгрывал по пять-шесть секунд у Никиты, а на финише невозможно было бы отбить 20 секунд. Гонкой сегодня доволен. Конечно же, поеду на этап Кубка Содружества. Завтра уже вылетаем в Рязань, будем готовиться.



Сегодня вечером, разумеется, буду футбол смотреть. Всей командой соберёмся и будем смотреть финал чемпионата мира. Буду болеть за Аргентину. Почему? Лео Месси. Я уже говорил, что, если Месси окажется в финале ЧМ, это будет красивая история, а если он поднимет кубок над головой — это будет вообще круто!



Как изменился Кубок России по сравнению с прошлым сезоном? Сейчас есть трансляции телевизионные, болельщиков больше, потому что в том году на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске вообще не было зрителей. Да и спортсменов было меньше. Сейчас у нас на старте вместе с белорусами набирается под 90 человек, это очень много! У нас на финале чемпионата России столько никогда не бегало! Хорошо, что есть конкуренция.

Единственное, что от этапа к этапу спортсменов становится меньше, сейчас уже 50 человек с небольшим бежало. Надеюсь, регионы ещё приедут, может, кто-то сейчас готовится. Получаю удовольствие от гонок сейчас. Погода более-менее наладилась, если не считать сегодня. Стало теплее, когда была холодная погода, бегать было тяжеловато, да и тренироваться», — сказал Цветков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.