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Дале оказался сильнее Йоханнеса Бё и Легрейда в масс-старте на 3-м этапе Кубка мира в Анси

Дале оказался сильнее Йоханнеса Бё и Легрейда в масс-старте на 3-м этапе Кубка мира в Анси
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В Анси (Франция) завершился мужской масс-старт в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал двукратный призёр чемпионата мира — 2021 норвежец Йоханнес Дале. В финишном спурте он одолел вице-лидера Кубка мира соотечественника Стурлу Холма Легрейда. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё.

Биатлон. Кубок мира, третий этап, Анси. Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Йоханнес Дале (Норвегия) — 35.05,2 (2 промаха).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 0,3 секунды (2).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +10,6 (3).
4. Фабьен Клод (Франция) +17,2 (3).
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +19,1 (3).
6. Тарьей Бё (Норвегия) +20,6 (2).

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