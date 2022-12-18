Легрейд приблизился к Й. Бё в борьбе за лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону

В Анси (Франция) для мужчин завершился третий этап Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его результаты внесли небольшие изменения в положение дел в общем зачёте КМ. В частности, норвежец Стурла Холм Легрейд приблизился к соотечественнику Йоханнесу Бё в борьбе за первую позицию рейтинга. Перед новогодней паузой их разделяют 34 балла.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 599 очков.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 565.

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 319.

4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 285.

5. Фабьен Клод (Франция) – 275.

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 273.

7. Йоханнес Дале (Норвегия) – 273.

8. Кентен Фийон Майе (Франция) – 270.

9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 265.

10. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) – 258.