Легрейд приблизился к Й. Бё в борьбе за лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону

В Анси (Франция) для мужчин завершился третий этап Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его результаты внесли небольшие изменения в положение дел в общем зачёте КМ. В частности, норвежец Стурла Холм Легрейд приблизился к соотечественнику Йоханнесу Бё в борьбе за первую позицию рейтинга. Перед новогодней паузой их разделяют 34 балла.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 599 очков.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 565.
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 319.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 285.
5. Фабьен Клод (Франция) – 275.
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 273.
7. Йоханнес Дале (Норвегия) – 273.
8. Кентен Фийон Майе (Франция) – 270.
9. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 265.
10. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) – 258.
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