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Фото: Дале забыл правила награждения и вышел к подиуму вместе с Йоханнесом Бё

Фото: Дале забыл правила награждения и вышел к подиуму вместе с Йоханнесом Бё
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В Анси (Франция) во время церемонии награждения призёров мужского масс-старта произошла забавная ситуация.

Двукратный призёр чемпионата мира – 2021 норвежец Йоханнес Дале забыл, что правила награждения изменились и теперь награждение начинается с третьего места. Он вышел и начал праздновать, когда его соотечественник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё, выдвинулся к подиуму.

После этого серебряный призёр гонки норвежец Стурла Холм Легрейд стал придерживать Дале рукой, чтобы тот не вышел вместо него.

Биатлон. Кубок мира, третий этап, Анси. Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Йоханнес Дале (Норвегия) — 35.05,2 (2 промаха).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 0,3 секунды (2).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +10,6 (3).
4. Фабьен Клод (Франция) +17,2 (3).
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +19,1 (3).
6. Тарьей Бё (Норвегия) +20,6 (2).

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