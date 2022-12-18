Фото: Дале забыл правила награждения и вышел к подиуму вместе с Йоханнесом Бё

В Анси (Франция) во время церемонии награждения призёров мужского масс-старта произошла забавная ситуация.

Двукратный призёр чемпионата мира – 2021 норвежец Йоханнес Дале забыл, что правила награждения изменились и теперь награждение начинается с третьего места. Он вышел и начал праздновать, когда его соотечественник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё, выдвинулся к подиуму.

После этого серебряный призёр гонки норвежец Стурла Холм Легрейд стал придерживать Дале рукой, чтобы тот не вышел вместо него.

Биатлон. Кубок мира, третий этап, Анси. Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Йоханнес Дале (Норвегия) — 35.05,2 (2 промаха).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 0,3 секунды (2).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +10,6 (3).

4. Фабьен Клод (Франция) +17,2 (3).

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +19,1 (3).

6. Тарьей Бё (Норвегия) +20,6 (2).