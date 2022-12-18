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Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у женщин: Симон уверенно лидирует, Эберг — вторая

Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у женщин: Симон уверенно лидирует, Эберг — вторая
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В Анси (Франция) сегодня завершился женский масс-старт на 12,5 км в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала чемпионка мира 2021 года в данном виде, представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер. Второе место заняла француженка Жулия Симон, а бронзовым призером стала её соотечественница Анаис Шевалье-Буше.

Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Биатлон. Кубок мира – 2022/2023. Общий зачёт. Женщины

1. Жулия Симон (Франция) – 471.
2. Эльвира Эберг (Швеция) – 395.
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 373.
4. Денизе Херрман (Германия) – 356.
5. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 349.
6. Линн Перссон (Швеция) – 328.
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 320.
8. Маркета Давидова (Чехия) – 293.
9. Ханна Эберг (Швеция) – 280.
10. Доротея Вирер (Италия) – 276.

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