«Бездарное решение». Бьорндален — о том, что ранее Дале не попадал в состав сборной

Восьмикратный олимпийский чемпион, легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, ныне работающий экспертом норвежского издания TV2, жёстко раскритиковал федерацию биатлона своей страны за то, что в феврале этого года она не включила в состав сборной Норвегии на Олимпийские игры – 2022 победителя сегодняшнего 15-километрового масс-старта на третьем этапе Кубка мира Йоханнеса Дале. Также последний потерял место в сборной и на Кубке мира до Олимпиады.

После сегодняшней гонки в Анси (Франция) Дале заплакал от радости во время интервью TV2.

«То, через что он прошёл, – просто безумие. Совершенно бездарное решение выгнать из сборной человека с таким талантом и такими качествами. В команде должно было быть место для него. В межсезонье Йоханнес успел набраться сил, летом тренировался с небольшой болезнью, привёл в порядок своё психическое здоровье. Всё это время за его спиной крепкая семья. И сегодня он вернулся и выдал такой последний круг, что ни оставил никому шанса. Он настоящая машина, настоящий монстр!» — сказал Бьорндален, который стоял неподалёку от Дале в момент, когда победитель давал то самое интервью.