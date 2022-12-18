Жаклен: мне пока не хватает контроля над эмоциями и концентрации

Двукратный чемпион мира в гонках преследования 27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал сегодняшнее 14-е место в 15-километровом масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Впервые за пять этапов Кубка мира в Ле Гран Борнан ни один француз не поднялся на подиум.

«Я знаю, что у меня есть всё, чтобы победить, но сегодня мне пока не хватает контроля над эмоциями и концентрации.

В этот уикенд ничего не получилось, но я не собираюсь опускать руки и снова сосредоточусь на работе, чтобы показать другие результаты в январе», — сказал Жаклен в интервью Le Dauphiné Libéré.

Жаклен занимает третье место в общем зачёте Кубка мира, имея в своём активе 319 очков. Лидирует легендарный норвежец Йоханнес Бё (599).