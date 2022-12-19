«Я смакую эту атмосферу». Жулия Симон — о лидерстве в общем зачёте Кубка мира
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Французская биатлонистка Жулия Симон поделилась эмоциями от второго места в женском масс-старте на домашнем этапе Кубка мира в Анси.
«Ещё один подиум дома. Обычно всегда хочется большего, но нужно по-настоящему наслаждаться этими моментами. Они невероятные.
Я хотела бы носить жёлтую майку лидера как можно дольше, а тем более делать всё это перед французской публикой, семьёй, друзьями, это имеет большое значение. Я смакую эту атмосферу», — приводит слова Симон Ski-Nordique.
Жулия Симон уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира у женщин, имея в своём активе 471 очко.
Напомним, российские биатлонисты пропускают международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
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