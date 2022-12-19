Фуркад оценил шансы Йоханнеса Бё обойти его и Бьорндалена по числу побед на этапах КМ

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад оценил шансы пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Бё стать самым титулованным биатлонистом в истории по количеству побед на этапах Кубка мира.
У завершившего карьеру Фуркада 83 победы на этапах КМ, у младшего Бё – 60. Рекордсменом по данному показателю является восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, за свою карьеру он выиграл 95 гонок на КМ.
«Думаю, Йоханнес скоро обойдёт меня, а вскоре после этого и Уле-Эйнара. Он тот, кто может это сделать. Он начал в очень юном возрасте – побеждал в Ле Гран Борнане ещё девять лет назад. Если сравнивать со мной, то у меня было около десяти лет на высшем уровне. Если Йоханнес будет выступать на несколько лет дольше меня, у него есть возможность стать спортсменом с наибольшим количеством побед», — приводит слова Фуркада TV2.
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