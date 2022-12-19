Мартен Фуркад назвал самого сложного соперника в своей карьере. Это не Йоханнес Бё

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад признался, что считает норвежца, четырёхкратного олимпийского чемпиона Эмиля Хегле Свендсена своим самым сложным соперником. Титулованный француз объяснил, почему не назвал Йоханнеса Бё.

«Если сравнивать моё соперничество с Йоханнесом Бё и Свендсеном, то борьба с Эмилем была более напряжённой. С Йоханнесом всё же было поспокойнее. Хоть у меня и были хорошие отношения с Эмилем, они не могли стать чем-то большим из-за настолько сильной конкуренции между нами. Что касается Йоханнеса, я не чувствовал, что разница между дружбой и соперничеством у нас была столь велика», — приводит слова Фуркада TV2.