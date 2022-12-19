Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола впервые стала мамой, сообщает Белорусская федерация биатлона. У Солы и её мужа – гонщика велосипедного клуба «Минск», чемпиона Беларуси Станислава Божкова – родилась дочь. Анна подтвердила эту информацию в социальных сетях.
26-летняя Сола – бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 в спринтерской гонке, победительница этапа Кубка мира (в спринте), бронзовый призёр чемпионата Европы в смешанной эстафете, чемпионка мира среди юниоров в эстафете. Несмотря на высокие результаты на КМ, Анне не удалось завоевать личных медалей на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Напомним, Сола, как и другие белорусские биатлонистки, отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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