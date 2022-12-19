Алимбекова: в лесу родилась ёлочка, вот там пусть и живёт. А у нас оригинальная красавица

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях фото с оригинальной ёлкой – она сделана из лыж и медалей.
«В лесу родилась ёлочка, вот там пусть и живёт. А у нас оригинальная зимняя красавица. Как у вас с новогодним настроением?» — подписала фотографию Алимбекова.
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.
Ранее стало известно, что сборная Беларуси пропустит четвёртый этап Кубка России – 2022/2023, который пройдёт в Уфе с 15 по 18 декабря.
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