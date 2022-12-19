«Муж сказал ходить в нём только по хате». Алимбекова показала фото в обтягивающем костюме

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях фото в экстравагантном образе. В кадре Динара позирует в облегающем чёрном комбинезоне и маске кролика.

«Комбинезон – огонь. Муж сказал ходить в нём только по хате», — подписала фото Алимбекова.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Напомним, супругом Алимбековой является серебряный призёр Олимпийских игр – 2022, белорусский биатлонист Антон Смольский.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.

Ранее стало известно, что сборная Беларуси пропустит четвёртый этап Кубка России – 2022/2023, который пройдёт в Уфе с 15 по 18 декабря.