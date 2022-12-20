Фийон Майе — о неудачах в этом сезоне: генерал Кубка мира уходит

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о своём неудачном выступлении в этом сезоне.

Напомним, после восьми гонок из 21, запланированных на этот сезон, француз ни разу не поднялся на подиум.

«Результаты посредственные, во всех них есть некоторая последовательность, но явно не хватает подиума и других вещей. Я недоволен всем этим.

Очевидно, что генерал Кубка мира уходит. Впереди есть ещё несколько отличных гонок. Постараюсь сделать выводы в течение этих двух недель дома. У нас не так много вариантов в будущем», — сказал Майе в интервью Ski-Nordique.

На данный момент Майе занимает восьмое место в общем зачёте Кубка мира.