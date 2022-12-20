Марте Рёйселанд вернётся к соревнованиям на этапе Кубка мира в Поклюке

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира норвежка Марте Рёйселанд вошла в состав сборной Норвегии на четвёртый этап Кубка мира – 2022/2023, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 5 по 8 января. В рамках этапа пройдут спринтерские гонки, пасьюты и смешанные эстафеты.

Для действующей обладательницы «Большого хрустального глобуса» это появление станет первым в текущем сезоне на КМ. Марте пропускала соревнования из-за проблем со здоровьем.

Состав сборной Норвегии на четвёртый этап Кубка мира по биатлону

Мужчины

Йоханнес Бё

Тарьей Бё

Ветле Шоста Кристиансен

Филип Фьельд Андерсен

Стурла Холм Легрейд

Йоханнес Дале.

Женщины

Рагнхильд Фемстейневик

Эмили Охейм Калькенберг

Каролин Оффигстад Кноттен

Ида Льен

Ингрид Ландмарк Тандреволд

Марте Рёйселанд.