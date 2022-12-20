Йоханнес Бё оценил уровень этапа КМ в Анси на 10 из 10 после слов про «худшие условия»

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё высоко оценил уровень проведения третьего этапа Кубка мира – 2022/2023 в Анси (Франция). Соревнования прошли с 15 по 18 декабря.
Йоханнес уверенно выиграл спринт, стал третьим в пасьюте и масс-старте. Отметим, что в гонке преследования Бё упал из-за ненадлежащего состояния трассы. «Это худшее покрытие, по которому я когда-либо ездил. Лёд был во всей трассе, я не мог толкаться. На подъёмах я стоял совершенно неподвижно, я просто не мог продвинуться вперёд. Это была настоящая катастрофа. К сожалению, мне сегодня было не по силам бороться, но такова игра. Это были самые худшие условия, в которых я бегал», — заявил норвежец после финиша.
«Этап Кубка мира во Франции – 10 из 10. Уже жду следующего, 17–22 декабря 2024 года», — написал младший Бё в социальных сетях.
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