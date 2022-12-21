Стина Нильссон: я далеко не в той форме, которую хотелось бы, это очевидно

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, перешедшая в биатлон, шведка Стина Нильссон высказалась о своей форме и о последних результатах на этапах Кубка мира.
«Я далеко не в той форме, которую хотелось бы иметь, это очевидно. Я так долго занимаюсь спортом и знаю, что иногда такое случается и нужно проявить упорство и хорошо поработать.
Я думаю, что было бы здорово сделать перерыв на Рождество и погрузиться в работу. Провести несколько самостоятельных тренировок и вернуться к нужной форме. А потом я с нетерпением буду ждать новых соревнований. Но пока что будет приятно вновь вернуться домой, потренироваться и обрести покой», – приводит слова Нильссон Expressen.
На данный момент Стина Нильссон занимает 52-е место в женском общем зачёте Кубка мира — 2022/2023, набрав при этом всего 20 очков.
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