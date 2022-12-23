Расписание третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Рязани
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24-25 декабря в Рязани пройдёт третий этап Кубка Содружества по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
24 декабря
- 10:40 — Суперспринт. Мужчины. Квалификация
- 12:10 — Суперспринт. Женщины. Квалификация
- 13:30 — Суперспринт. Мужчины. Финал
- 14:40 — Суперспринт. Женщины. Финал
25 декабря
- 11:00 — Большой масс-старт. Мужчины
- 13:00 — Большой масс-старт. Женщины
Кубок Содружества — совместные соревнования российских и белорусских биатлонистов, проводимые впервые, и которые в какой-то мере призваны заменить международные старты, от которых решением IBU сборные России и Беларуси по биатлону в сезоне-2022/2023 были отстранены.
Календарь Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023 включает в себя шесть этапов — два летних и четыре зимних.
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