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Расписание третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Рязани

Расписание третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Рязани
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24-25 декабря в Рязани пройдёт третий этап Кубка Содружества по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

24 декабря

  • 10:40 — Суперспринт. Мужчины. Квалификация
  • 12:10 — Суперспринт. Женщины. Квалификация
  • 13:30 — Суперспринт. Мужчины. Финал
  • 14:40 — Суперспринт. Женщины. Финал

25 декабря

  • 11:00 — Большой масс-старт. Мужчины
  • 13:00 — Большой масс-старт. Женщины

Кубок Содружества — совместные соревнования российских и белорусских биатлонистов, проводимые впервые, и которые в какой-то мере призваны заменить международные старты, от которых решением IBU сборные России и Беларуси по биатлону в сезоне-2022/2023 были отстранены.

Календарь Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023 включает в себя шесть этапов — два летних и четыре зимних.

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