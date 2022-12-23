Расписание третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Рязани

24-25 декабря в Рязани пройдёт третий этап Кубка Содружества по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

24 декабря

10:40 — Суперспринт. Мужчины. Квалификация

12:10 — Суперспринт. Женщины. Квалификация

13:30 — Суперспринт. Мужчины. Финал

14:40 — Суперспринт. Женщины. Финал

25 декабря

11:00 — Большой масс-старт. Мужчины

13:00 — Большой масс-старт. Женщины

Кубок Содружества — совместные соревнования российских и белорусских биатлонистов, проводимые впервые, и которые в какой-то мере призваны заменить международные старты, от которых решением IBU сборные России и Беларуси по биатлону в сезоне-2022/2023 были отстранены.

Календарь Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023 включает в себя шесть этапов — два летних и четыре зимних.