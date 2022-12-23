Выбираем лучшего комментатора России в 2022 году

До конца 2022 года осталась одна неделя. Этот год был насыщен самыми разнообразными топовыми событиями в мире спорта. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто был лучшим спортивным комментатором в 2022 году?

Для голосования вам предлагается десять номинантов, среди которых такие известные голоса спортивных трансляций, как Денис Казанский, Георгий Черданцев, Алексей Попов, Роман Гутцайт, Роман Трушечкин, Александр Неценко, Дмитрий Губерниев, Константин Генич, Роман Скворцов и Владимир Стогниенко.

Напомним, в 2022 году прошли такие крупные события в мире спорта, как Олимпийские игры в Пекине, чемпионат мира по футболу в Катаре, чемпионат мира по волейболу среди мужчин, чемпионат Европы по летним видам спорта и многие другие.