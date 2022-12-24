«Такой же, как отец». Йоханнес Бё сравнил свои навыки с умением сына стоять на лыжах

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях забавное видео. На нём его почти двухлетний сын Густав ползает на лыжах в снегу.

«Каков отец, такой и сын. Пасьют в Анси», — подписал видео младший Бё, добавив эмодзи «смех до слёз».

Напомним, в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира — 2022/2023 в Анси (Франция) Йоханнес упал и вылетел с трассы из-за её плохой готовности (она сильно заледенела). «Это худшее покрытие, по которому я когда-либо ездил. Лёд был по всей трассе, я не мог толкаться. На подъёмах я стоял совершенно неподвижно, я просто не мог продвинуться вперёд. Это была настоящая катастрофа. К сожалению, мне сегодня было не по силам бороться, но такова игра. Это были самые худшие условия, в которых я бегал», — заявил норвежец после финиша.