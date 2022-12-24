Антон Смольский с промахом выиграл квалификацию суперспринта на Кубке Содружества в Рязани

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем квалификации суперспринта на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Рязани.

Биатлон. Кубок Содружества, 3-й этап, Рязань. Суперспринт. Квалификация. Мужчины, 4,5 км

1. Антон Смольский (Беларусь) — 11.09,9 (1 промах).

2. Кирилл Стрельцов (Россия) — отставание 6,2 секунды (0).

3. Карим Халили (Россия) +13,7 (1).

4. Иван Тулатин (Беларусь) +14,9 (1).

5. Павел Белько (Беларусь) +18,3 (0).

6. Пётр Пащенко (Россия) +19,1 (0).

Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.