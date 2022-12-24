Сливко выиграла квалификацию суперспринта на 3-м этапе Кубка Содружества, Алимбекова — 5-я

Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла квалификацию суперспринта на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Рязани.
Биатлон. Кубок Содружества, 3-й этап, Рязань. Суперспринт. Квалификация. Женщины, 4,5 км
1. Виктория Сливко – 12.37,7 (0 промахов).
2. Наталья Гербулова — отставание 6,5 секунды (1).
3. Екатерина Носкова +6,7 (1).
4. Лариса Куклина +13,5 (0).
5. Динара Алимбекова (Беларусь) +19,6 (3).
6. Елизавета Каплина +25,1 (3).
Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонистки отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.
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