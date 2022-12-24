21-летний белорус Тулатин выиграл суперспринт на 3-м этапе Кубка Содружества по биатлону

21-летний белорусский биатлонист Иван Тулатин стал победителем суперспринта на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Рязани. Вторым к финишу пришёл ещё один белорус, серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский. Тройку призёров замкнул россиянин Василий Томшин.

Биатлон. Кубок Содружества, 3-й этап, Рязань. Суперспринт. Мужчины, 7,5 км

1. Иван Тулатин (Беларусь) — 19.20,6 (2 промаха).

2. Антон Смольский (Беларусь) — отставание 4,0 (4)

3. Василий Томшин (Россия) +6,2 (1).

4. Илья Авсеенко (Беларусь) +9,8 (2).

5. Кирилл Стрельцов (Россия) +11,7 (3).

6. Пётр Пащенко (Россия) +12,6 (2)…

10. Карим Халили +24,1 (4)…

12. Антон Бабиков +26,2 (4).

13. Даниил Серохвостов +29,5 (4)…

15. Эдуард Латыпов +48,1 (5).