Логинов — о сравнении с Месси: если у меня есть золото ЧМ, то и у него должно быть

Российский биатлонист Александр Логинов отреагировал на слова трёхкратного призёра Олимпийских игр Эдуарда Латыпова о сравнении с чемпионом мира, аргентинцем Лионелем Месси. Латыпов заявил, что оба спортсмена похожи бородой.
«Латыпов назвал меня Месси в биатлоне? Слышал, конечно (улыбается). Думаю, он слукавил немножко. Наверное, провёл аналогию с тем, что раз у меня есть золото чемпионата мира, то и у Месси должно быть», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Ранее Логинов выступал в суперспринте на Кубке Содружества. Биатлонисту не удалось попасть в десятку сильнейших гонки. Золото взял белорусский спортсмен Иван Тулатин, серебро досталось также представителю Беларуси Антону Смольскому, а третье место занял россиянин Василий Томшин.
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