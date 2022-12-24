«Посмеялись с этой ситуации». Алимбекова рассказала, как помогла Тулатину победить

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова высказалась о неожиданной победе 21-летнего белоруса Ивана Тулатина в суперспринте на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Рязани.

«Вообще мы сильно готовы ещё с лета. Я очень рада за ребят, которые смогли себя проявить – сегодня мы увидели новые фамилии. Я видела, сколько они работают, и для меня это не было сюрпризом, я верила в них. Рада за их тренера, он с ними много работает. За Антона, конечно, тоже рада – вообще без вопросов, не обсуждается. Что касается золотого дубля, то я шутила над Ваней Тулатиным: сегодня забыла свою повязку, с которой мне нужно было стартовать, и взяла чью-то, на батарее сушилась. Оказалось – Вани Тулатина. Отдаю ему, говорю: «На успех тебе!» Он после гонки пришёл, посмеялись с этой ситуации.

Юрий Юрьевич Альберс сейчас сказал, что подготовка выстроена таким образом, чтобы сборная могла вернуться на Кубок мира хоть завтра? Да, мы готовились так же, как и на Кубок мира. У нас весной не возникало вопросов, как мы будем тренироваться: программа та же, план тот же. Подготовку выстроили так: стартуем три этапа Кубка России, возвращаемся и готовимся к Рязани. Всё так, как на Кубке мира, чтобы по возвращении на КМ быть готовыми к нагрузкам», — передаёт слова Алимбековой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.