Динара Алимбекова рассказала, от чего у неё тряслись ноги в квалификации суперспринта

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала свою уверенную победу в суперспринте на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Рязани.

«Суперспринт я бегала много раз. Часто стартовала под первым номером в финале, но не получалось: золото чемпионата Европы от меня ушло на последнем рубеже – тогда выиграла Женя Павлова. Сегодня я уже настраивалась по-другому: не выиграть квалификацию, а настроиться на финал. Это немного другие ощущения. Я люблю суперспринт, уже признавалась: когда не получается в спринте и приходишь четвёртой, пятой – я жду пасьюта и выигрываю уже его. Здесь получилось, что всего 1,5 часа – и я уже выхожу на контактную гонку. Немного другие эмоции. В спринте у меня не всегда получается: сегодня почему-то тряслись ноги. Может быть, от атмосферы на стадионе, может быть, пошла не так, как могла с первых метров – и разволновалась. На Кубке мира последние несколько лет тоже не было таких заполненных трибун – можно сказать, что такие болельщики за последнее время были только здесь и в Раубичах. Хочется, чтобы болельщики приходили и поддерживали нас на каждых гонках – чтобы мы не отвыкали от этого и ноги не тряслись.

Лёжа я справилась замечательно, это дало мне преимущество. Где-то я даже чуть расслабилась, что даже привело к промахам. Гонка получилась интересной, захватывающей. Хорошо, что удалось победить. По такой погоде, как сегодня, трасса держится, хотя и мы её разбивали, и ребята. Но что поделать, если такая зима? Жаловаться не нужно, надо приспосабливаться. На завтрашний масс-старт цели те же – выходить и стрелять без ошибок. Надеюсь, на финишной прямой будет так же весело. Для зрителей, наверное, сегодняшняя гонка – шоу, а для нас каждый круг – огромная работа. Для спортсменов, для тренеров, для сервиса. Мы выходим на каждую гонку ответственно, хоть это и не Кубок мира. Иначе просто нельзя», — передаёт слова Алимбековой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.