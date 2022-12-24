«Надо знать, куда вернёмся». Российская биатлонистка объяснила, зачем смотрит Кубок мира

Российская биатлонистка Елизавета Каплина, которая после четвёртого этапа Кубка России занимает второе место в общем зачёте, рассказала, зачем смотрит Кубок мира.
В международных соревнованиях сезона-2022/2023 российские и белорусские биатлонисты не участвуют из-за ситуации на Украине. Для них создан Кубок Содружества, где Каплина сегодня, 24 декабря, завоевала бронзу в суперспринте.
«Я смотрю почти каждую гонку. Потому что когда мы вернёмся, надо знать, куда мы вернёмся, надо знать соперников, технику стрельбы и передвижения. Мы даже обсуждаем на тренировках, кто, как и что пробежал», — сказала Каплина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Елизаветой Каплиной можно прочитать на «Чемпионате» завтра, 25 декабря, в 8:00 мск.
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